Джикия: буду рад, если Захарян перейдёт в «Челси». Напишу и пожелаю удачи

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал информацию о скором переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Буду только рад за Захаряна, если перейдёт в «Челси». Как и буду рад за любого игрока, который уезжает в Европу и в топ-клуб. Обязательно напишу и пожелаю удачи.



Потянет ли? Не могу комментировать талант Арсена. Захарян — очень качественный и хороший футболист. Если есть интерес со стороны такого клуба, как «Челси», то он качественный футболист», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб готов активировать сумму выкупа за 19-летнего футболиста в размере € 15 млн. Самому Захаряну в «Челси» предложили долгосрочный контракт.

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