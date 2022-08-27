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Соболев заявил, что не удивлён возможному переходу Захаряна в «Челси»

Соболев заявил, что не удивлён возможному переходу Захаряна в «Челси»
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал возможный трансфер хавбека «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

«Не удивлён, что в нынешней ситуации Захарян может перейти в «Челси». Арсен — молодой парень, и если всё действительно так, то пожелаю ему удачи», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб готов активировать сумму выкупа за 19-летнего футболиста в размере € 15 млн. Самому Захаряну в «Челси» предложили долгосрочный контракт.

25-летний Соболев в семи матчах чемпионата забил гол и отдал четыре результативные передачи. Александр является лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:

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