Соболев заявил, что не удивлён возможному переходу Захаряна в «Челси»
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал возможный трансфер хавбека «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».
«Не удивлён, что в нынешней ситуации Захарян может перейти в «Челси». Арсен — молодой парень, и если всё действительно так, то пожелаю ему удачи», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Ранее сообщалось, что лондонский клуб готов активировать сумму выкупа за 19-летнего футболиста в размере € 15 млн. Самому Захаряну в «Челси» предложили долгосрочный контракт.
25-летний Соболев в семи матчах чемпионата забил гол и отдал четыре результативные передачи. Александр является лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
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