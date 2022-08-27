«Арсенал» обыграл «Фулхэм», одержав четвёртую победу подряд

Сегодня, 27 августа, в матче 4-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Арсенал» принимал «Фулхэм». Встреча проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и завершилась победой подопечных Микеля Артеты — 2:1.



Счёт после ошибки защитника «Арсенала» Габриэла Магальянса на 56-й минуте открыл сербский форвард «дачников» Александр Митрович. «Арсенал» отыгрался благодаря голу Мартина Эдегора на 64-й минуте, норвежцу ассистировал хавбек Букайо Сака. Победный мяч на счету Габриэла — он отличился на 86-й минуте.

Таким образом, после четырёх туров у «канониров», выигравших во всех встречах четырёх стартовых туров, 12 очков, у «дачников» — пять. В следующем матче «Арсенал» сыграет с бирмингемской «Астон Виллой», а «Фулхэм» — с «Брайтоном».