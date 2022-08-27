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«Арсенал» обыграл «Фулхэм», одержав четвёртую победу подряд

«Арсенал» обыграл «Фулхэм», одержав четвёртую победу подряд
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Сегодня, 27 августа, в матче 4-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Арсенал» принимал «Фулхэм». Встреча проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и завершилась победой подопечных Микеля Артеты — 2:1.

Счёт после ошибки защитника «Арсенала» Габриэла Магальянса на 56-й минуте открыл сербский форвард «дачников» Александр Митрович. «Арсенал» отыгрался благодаря голу Мартина Эдегора на 64-й минуте, норвежцу ассистировал хавбек Букайо Сака. Победный мяч на счету Габриэла — он отличился на 86-й минуте.

Англия - Премьер-лига. 4-й тур
27 августа 2022, суббота. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 1
Фулхэм
Лондон
0:1 Митрович – 56'   1:1 Эдегор – 64'   2:1 Магальянс – 85'

Таким образом, после четырёх туров у «канониров», выигравших во всех встречах четырёх стартовых туров, 12 очков, у «дачников» — пять. В следующем матче «Арсенал» сыграет с бирмингемской «Астон Виллой», а «Фулхэм» — с «Брайтоном».

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