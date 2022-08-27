«Манчестер Сити» одержал волевую победу благодаря хет-трику Холанда

Сегодня, 27 августа, в матче 4-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Манчестер Сити» принимал «Кристал Пэлас». Встреча проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершилась волевой победой хозяев со счётом 4:2.
На 4-й минуте встречи защитник «горожан» Джон Стоунз оформил автогол, а на 21-й минуте подачу Эберечи Эзе с фланга головой замкнул защитник «орлов» Йоаким Андерсен.
«Сити» начал отыгрываться уже во втором тайме. На 53-й минуте гол забил португалец Бернарду Силва, а затем в течение 20 минут хет-трик оформил норвежский нападающий «горожан» Эрлинг Холанд. Его голы принесли команде победу — 4:2 в пользу «Сити».
Таким образом, после четырёх туров у подопечных Пепа Гвардиолы 10 очков, у команды Патрика Виейра — четыре. В следующем матче «Манчестер Сити» сыграет с новичками АПЛ «Ноттингем Форрест», а «Кристал Пэлас» — с «Брентфордом».
- 27 августа 2022
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