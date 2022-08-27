Вратарь «Факела» Свинов рассказал, о чём общался с игроками «Спартака» после матча

Вратарь воронежского «Факела» Илья Свинов рассказал, что после матча со «Спартаком» (1:4) ему сказали футболисты красно-белых.

«Игроки «Спартака» поддержали и поблагодарили за игру. Что конкретно? Мы тебя ждём, не переживай? Да, что-то такое», — передаёт слова Свинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, права на Свинова принадлежат «Спартаку», а на сезон-2022/2023 21-летний вратарь арендован «Факелом». В сегодняшнем матче красно-белые нанесли по его воротам 24 удара, девять из них — в створ.

В следующем туре РПЛ сине-белые сыграют с клубом «Пари Нижний Новгород», на данный момент у воронежцев четыре очка в семи матчах. Свинов пропустил девять мячей за четыре матча чемпионата России, в которых он успел поучаствовать в новом сезоне.