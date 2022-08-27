Агент Маричала сообщил о переходе защитника в «Динамо»
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Себастьян Таборда, агент защитника Николаса Маричала, сообщил, что футболист переходит в московское «Динамо». По словам представителя игрока, все вопросы уже решены.
«Маричал переходит в «Динамо». Вопрос решён», — сказал Таборда в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха
Маричал является воспитанником «Насьоналя». Он дебютировал во взрослом футболе лишь в январе 2021 года. С тех пор он провёл за клуб 64 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями и получив 13 предупреждений и одну красную карточку. Контракт Николаса с «Насьоналем» рассчитан до 31 декабря 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в € 1 млн.
Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляли клубы из Италии, Испании и других стран.
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