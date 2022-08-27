Стали известны клубы, у которых «Динамо» выиграло борьбу за защитника Маричала
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Московское «Динамо» договорилось о переходе защитника Николаса Маричала. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Помимо «Динамо», предметный интерес к игроку проявляли клубы из Испании, Италии, Бельгии. Среди них, в частности, «Эспаньол», «Мальорка», «Жирона» — но московскому клубу удалось выиграть конкуренцию», — добавил источник «Чемпионата».
Напомним, Маричал является воспитанником «Насьоналя». Он дебютировал во взрослом футболе лишь в январе 2021 года. С тех пор он провёл за клуб 64 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями и получив 13 предупреждений и одну красную карточку. Контракт Николаса с «Насьоналем» рассчитан до 31 декабря 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в € 1 млн.
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