Артём Дзюба ни разу не пробил по воротам в матче с «Умраниеспором»

Российский нападающий Артём Дзюба провёл на поле первый тайм в матче своей команды «Адана Демирспор» с «Умраниеспором» (1:0) в 4-м туре чемпионата Турции и был заменён в перерыве на Марио Балотелли. За время игры 34-летний форвард ни разу не пробил по воротам соперника, сообщает Opta Sports.

Также на счету Артёма 10 касаний мяча, восемь передач (шесть из них — точные), два проигранных единоборства из двух и жёлтая карточка за толчок соперника.

После четырёх туров у клуба из города Адана девять очков. В следующем матче «Адана Демирспор» сыграет с командой «Хатайспор» (два поражения в двух матчах этого сезона, 12-е место в лиге в прошлом сезоне). Действующим чемпионом Турции является «Трабзонспор».