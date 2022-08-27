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Артём Дзюба ни разу не пробил по воротам в матче с «Умраниеспором»

Артём Дзюба ни разу не пробил по воротам в матче с «Умраниеспором»
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Российский нападающий Артём Дзюба провёл на поле первый тайм в матче своей команды «Адана Демирспор» с «Умраниеспором» (1:0) в 4-м туре чемпионата Турции и был заменён в перерыве на Марио Балотелли. За время игры 34-летний форвард ни разу не пробил по воротам соперника, сообщает Opta Sports.

Также на счету Артёма 10 касаний мяча, восемь передач (шесть из них — точные), два проигранных единоборства из двух и жёлтая карточка за толчок соперника.

После четырёх туров у клуба из города Адана девять очков. В следующем матче «Адана Демирспор» сыграет с командой «Хатайспор» (два поражения в двух матчах этого сезона, 12-е место в лиге в прошлом сезоне). Действующим чемпионом Турции является «Трабзонспор».

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