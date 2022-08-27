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«Ужасная работа». Нагельсман раскритиковал судью после матча с «Боруссией»

«Ужасная работа». Нагельсман раскритиковал судью после матча с «Боруссией»
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман подверг критике арбитра Даниэля Шлагера после матча Бундеслиги с «Боруссией» Мёнхенгладбах. Встреча закончилась со счётом 1:1.

«Мы нанесли 35 ударов по воротам, это неплохо. Но я раздосадован, так как мы провели хороший матч, а судья все вопросы решал в пользу «Боруссии». Я могу обвинить свою команду лишь в том, что мы не реализовали свои моменты.

Рефери проделал ужасную работу. Было порядка 20 фолов, которые можно было рассудить в любую из сторон. Но он рассудил все в пользу Гладбаха. Наверное, меня оштрафуют за эти слова.

Но, несмотря на результат, я считаю, что мы провели лучший матч в сезоне», — цитирует Юлиана Нагельсмана издание Bayern & Germany.

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