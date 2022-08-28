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Тухель раскритиковал Галлахера за удаление в матче с «Лестером»

Тухель раскритиковал Галлахера за удаление в матче с «Лестером»
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Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал удаление полузащитника команды Конора Галлахера в матче с «Лестером» (2:1).

«Не нужно рисковать, если после 20-25 минут у тебя уже есть жёлтая карточка. Второе нарушение — 100% жёлтая карточка. Это привело к огромным проблемам для нас. Не было ни одной причины так поступить», — приводит слова Тухеля BBC.

На 22-й минуте Галлахер получил жёлтую за подножку — пострадал хавбек «лисов» Кирман Дьюсбери-Холл, а уже через шесть минут Конор нарушил правила на одноклубнике Дьюсбери-Холла Харви Барнсе, за что ему было показано второе предупреждение, которое привело к красной карточке.

22-летний Галлахер является воспитанником «Челси». Прошлый сезон провёл в аренде в «Кристал Пэлас».

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