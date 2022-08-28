Источник: Черышев не договорился с российскими клубами, есть варианты с клубами из Турции

Российский полузащитник Денис Черышев не смог договориться о подписании контракта с клубами Российской Премьер-Лиги и с высокой долей вероятности не сможет сделать этого до закрытия трансферного окна, сообщает Metaratings.
По сведениям источника, на сегодняшний день у Черышева есть два предложения из Турции, также возможен вариант с продолжением карьеры на Ближнем Востоке.
Напомним, последним клубом Черышева была «Валенсия», которую игрок покинул после истечения срока действия контракта. На данный момент полузащитник находится в статусе свободного агента.
На протяжении своей карьеры Денис Черышев выступал только за испанские клубы. На счету футболиста 163 матча в Ла Лиге, 12 голов и 22 результативные передачи.
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