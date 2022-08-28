Дзюба — худший в составе «Адана Демирспор» в игре с «Умраниеспором» по версии WhoScored

Вчера, 27 августа, в матче 4-го тура турецкой Суперлиги сезона-2022/2023 «Адана Демирспор» на своём поле принимал «Умраниеспор». Встреча проходила на стадионе «Ени Адана» и завершилась победой подопечных Винченцо Монтеллы — 1:0.

Российский нападающий хозяев Артём Дзюба получил по итогам матча худшую оценку среди игроков обеих команд по версии статистического портала WhoScored. Портал оценил его игру в 5,81 балла.

Дзюба провёл на поле первые 45 минут, после чего был заменен в перерыве. Вместо него в игру вступил итальянец Марио Балотелли, который в концовке встречи чуть не подрался с главным тренером своей команды Винченсо Монтеллой.

Лучшим игроком матча с оценкой в 8 баллов стал автор единственного гола Кевин Родригеш.

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