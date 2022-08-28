Агент Виллиана Роши — о переходе бразильца в ЦСКА: ничего не известно и не понятно
Поделиться
Игорь Кампеделли, являющийся агентом защитника «Портимоненсе» Виллиана Роши, прокомментировал информацию о его возможном переходе в московский ЦСКА.
«Какая ситуация с трансфером Роши? Ещё ничего не известно и не понятно», — приводит слова агента Sport24.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ЦСКА ведёт переговоры с «Портимоненсе» о переходе Роши.
В сезоне-2022/2023 бразилец принял участие в двух матчах национального португальского первенства. В прошлом сезоне он отыграл 32 матча во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Рошу в € 1,5 млн.
На данный момент ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в шести матчах.
Новость по темеАндрей Тихонов назвал фаворита в игре «Ростов» – ЦСКА
Комментарии
- 28 августа 2022
-
09:20
-
09:19
-
09:15
-
08:59
-
08:32
-
08:21
-
08:14
-
08:12
-
07:48
-
07:32
-
07:16
-
07:07
-
06:52
-
06:29
-
06:21
-
06:13
-
06:12
-
06:03
-
05:46
-
05:32
-
05:31
-
05:23
-
05:17
-
05:02
-
04:44
-
04:29
-
04:17
-
03:55
-
03:41
-
03:25
-
03:10
-
03:01
-
02:50
-
02:23
-
02:03
Партнерский контент