Агент Виллиана Роши — о переходе бразильца в ЦСКА: ничего не известно и не понятно

Игорь Кампеделли, являющийся агентом защитника «Портимоненсе» Виллиана Роши, прокомментировал информацию о его возможном переходе в московский ЦСКА.

«Какая ситуация с трансфером Роши? Ещё ничего не известно и не понятно», — приводит слова агента Sport24.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ЦСКА ведёт переговоры с «Портимоненсе» о переходе Роши.

В сезоне-2022/2023 бразилец принял участие в двух матчах национального португальского первенства. В прошлом сезоне он отыграл 32 матча во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Рошу в € 1,5 млн.

На данный момент ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в шести матчах.