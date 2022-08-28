Андрей Тихонов назвал фаворита в игре «Ростов» – ЦСКА

Бывший хавбек «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов высказал мнение о матче седьмого тура чемпионата России по футболу между «Ростовом» и ЦСКА.

«Это самый главный матч тура. «Ростов» принимает москвичей дома, но по всем известным причинам не так хорошо собирает стадион, как раньше. ЦСКА хоть и проиграл «Зениту», но показывает очень добротную игру: хорошая группа атаки, много моментов. Я думаю, что фаворит матча – ЦСКА, хотя «Ростов» в этом году ни разу не проигрывал», – сказал Тихонов в интервью Metaratings.

Встреча команд состоится 28 августа в Ростове-на-Дону и начнётся в 19:45 по мск. Московский клуб в шести матчах набрал 13 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/23. Жёлто-синие с 12 очками находятся на шестой строчке.