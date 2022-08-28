Фанаты «Црвены Звезды» устроили перформанс в память о погибшей российской журналистке

Болельщики «Црвены Звезды» на матче 8-го тура чемпионата Сербии с «Явором» (4:1) устроили на трибунах перформанс в память о погибшей российской журналистке Дарье Дугиной.

Фанаты сербского клуба развернули баннер, посвященный девушке, с надписью: «Дарья Дугина — вечная память». Болельщики также исполнили мотив известной русской песни «Катюша».

Фанаты «Црвены Звезды» почтили память погибшей журналистки

Напомним, российская журналистка и политолог Дарья Дугина погибла в результате взрыва автомобиля 20 августа в Подмосковье.

«Црвена Звезда» в шести матчах нового сезона чемпионата Сербии набрала 18 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Недавно представители клуба заявляли о готовности проводить товарищеские матчи с российскими командами.