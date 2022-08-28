Игнатьев — первый игрок «Локомотива» с 2006 года, забивший три мяча в матче РПЛ
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Нападающий московского «Локомотива» Иван Игнатьев забил три мяча в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Оренбургом». 23-летний футболист стал первым игроком железнодорожников с 2006 года, забившим три гола в матче чемпионата России. В последний раз это удавалось Дмитрию Лоськову, оформившего покер в ворота казанского «Рубина». Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.
Игнатьев стал игроком «Локомотива» на правах свободного агента в июле 2022 года. Ранее он выступал за «Рубин», «Крылья Советов» и «Краснодар», воспитанником которого является. Соглашение между нападающим и московской командой рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью продления со стороны клуба ещё на два.
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