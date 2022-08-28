Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игнатьев — первый игрок «Локомотива» с 2006 года, забивший три мяча в матче РПЛ

Игнатьев — первый игрок «Локомотива» с 2006 года, забивший три мяча в матче РПЛ
Комментарии

Нападающий московского «Локомотива» Иван Игнатьев забил три мяча в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Оренбургом». 23-летний футболист стал первым игроком железнодорожников с 2006 года, забившим три гола в матче чемпионата России. В последний раз это удавалось Дмитрию Лоськову, оформившего покер в ворота казанского «Рубина». Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.

Игнатьев стал игроком «Локомотива» на правах свободного агента в июле 2022 года. Ранее он выступал за «Рубин», «Крылья Советов» и «Краснодар», воспитанником которого является. Соглашение между нападающим и московской командой рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью продления со стороны клуба ещё на два.

Иван Игнатьев оформил хет-трик за 11 минут! Просто посмотрите, как красиво он это сделал Иван Игнатьев оформил хет-трик за 11 минут! Просто посмотрите, как красиво он это сделал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022