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Циннбауэр: спасибо Цорну, что нашёл Игнатьева и привёл в «Локомотив»

Циннбауэр: спасибо Цорну, что нашёл Игнатьева и привёл в «Локомотив»
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Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр после победы команды над «Оренбургом» (5:1) в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) поблагодарил руководство за приобретение нападающего московской команды Ивана Игнатьева.

«Хочется отметить работу руководства. Спасибо Томасу Цорну, который нашёл для нас Ивана Игнатьева и привёл его в команду. Мы продолжаем работать и расти. Спасибо руководству, что верили в нас. Именно благодаря этому появились хорошие результаты», – передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

После этой игры «Локомотив» набрал девять очков в семи матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Оренбург» (6) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17). В следующем туре РПЛ московская команда встретится с «Ахматом». Матч пройдёт 4 сентября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.

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