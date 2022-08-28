«Мне некогда, нужно готовиться к следующей игре». Игнатьев потроллил самого себя
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Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев после матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Оренбургом» (5:1) отказался отвечать на вопросы клубной пресс-службы. 23-летний форвард в этой игре оформил хет-трик и послематчевой фразой потроллил самого себя.
«Вань, можно комментарий по игре?» — спрашивает представительница пресс-службы «Локомотива».
«Мне некогда, нужно готовиться к следующей игре», — отвечает Игнатьев.
Похожую фразу нападающий произнёс ведущему YouTube-шоу «Коммент.Биги» на вопрос перед игрой с «Химками». Игнатьев пожаловался, что журналист мешает ему настраиваться на матч.
Напомним, голы Игнатьева в матче с «Оренбургом» стали для него первыми в составе «Локомотива». Он перешёл в команду в июле 2022 года.
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