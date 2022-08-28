Гирано Керк ответил, предлагал ли ему Иван Игнатьев выпить пива
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Нападающий «Локомотива» Гирано Керк признался, что форвард железнодорожников Иван Игнатьев не предлагал ему отведать пива.
Предлагал ли он мне выпить пива? Нет, он профессионал», — передаёт слова Керка корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Игнатьев стал игроком «Локомотива» на правах свободного агента в июле 2022 года. Ранее он выступал за «Рубин», «Крылья Советов» и «Краснодар», воспитанником которого является. Соглашение между нападающим и московской командой рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью продления со стороны клуба ещё на два.
26-летний Керк перешёл в «Локомотив» в сентябре 2021 года. В нынешнем сезоне нападающий забил два гола и отдал результативную передачу в семи матчах.
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