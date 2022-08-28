Гирано Керк ответил, предлагал ли ему Иван Игнатьев выпить пива

Нападающий «Локомотива» Гирано Керк признался, что форвард железнодорожников Иван Игнатьев не предлагал ему отведать пива.

Предлагал ли он мне выпить пива? Нет, он профессионал», — передаёт слова Керка корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Игнатьев стал игроком «Локомотива» на правах свободного агента в июле 2022 года. Ранее он выступал за «Рубин», «Крылья Советов» и «Краснодар», воспитанником которого является. Соглашение между нападающим и московской командой рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью продления со стороны клуба ещё на два.



26-летний Керк перешёл в «Локомотив» в сентябре 2021 года. В нынешнем сезоне нападающий забил два гола и отдал результативную передачу в семи матчах.