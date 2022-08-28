Цорн объяснил, почему «Локо» разрешил Митаю взять 12-й номер, принадлежащий болельщикам

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн после победы московской команды над «Оренбургом» (5:1) в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) высказался о том, почему разрешил новичку команды Марио Митаю взять 12-й номер.
«12-й номер Митая — ни в коем случае не в адрес болельщиков. Неправильно и обидно, если это восприняли так. Не было инициативы «Локомотива» обидеть болельщиков. Этот номер был свободный. Когда выбирается номер, начальник команды скидывает свободные номера игроку, он выбирает сам на своё усмотрение. 12-й номер исторически больше закреплён за вторым вратарём, чем за болельщиками. 12-й игрок и 12-й номер в моём представлении разные вещи. Это сказано не в обиду фанатам.
У нас есть баннер «12-й игрок». Эта та поддержка, которую мы должны получать с трибун. Спросил Марио, почему 12-й, — это необычно. Он ответил, что это связано с его кумиром, Марсело, который под этим номером играл в «Реале». Если посмотреть европейские чемпионаты, там играют под этим номером», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 28 августа 2022
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