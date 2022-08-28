Илья Геркус считает, что Арсен Захарян не перейдёт в «Челси»
Поделиться
Президент «Торпедо» Илья Геркус после поражения его команды от «Краснодара» (1:4) в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».
«Захарян не перейдёт в «Челси». По многим причинам. «Динамо» некем играть будет. Кого-то купить на замену? Идите и купите кого-нибудь. Все такие умные. Как будто они на полочке стоят: пошёл, заплатил монетку и забрал», — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, ранее появилась информация, что Захарян может перейти в «Челси», которую также подтвердил его агент.Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 15 млн.
Какие европейские клубы интересовались Арсеном Захаряном?
Комментарии
- 28 августа 2022
-
21:24
-
21:22
-
21:17
-
21:16
-
21:11
-
21:05
-
21:03
-
20:58
-
20:56
-
20:51
-
20:47
-
20:47
-
20:37
-
20:35
-
20:33
-
20:30
-
20:26
-
20:24
-
20:22
-
20:18
-
20:16
-
20:16
-
20:11
-
20:02
-
20:01
-
20:00
-
19:58
-
19:54
-
19:45
-
19:39
-
19:36
-
19:27
-
19:24
-
19:21
-
19:21
Партнерский контент