Илья Геркус считает, что Арсен Захарян не перейдёт в «Челси»

Президент «Торпедо» Илья Геркус после поражения его команды от «Краснодара» (1:4) в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».



«Захарян не перейдёт в «Челси». По многим причинам. «Динамо» некем играть будет. Кого-то купить на замену? Идите и купите кого-нибудь. Все такие умные. Как будто они на полочке стоят: пошёл, заплатил монетку и забрал», — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, ранее появилась информация, что Захарян может перейти в «Челси», которую также подтвердил его агент.Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 15 млн.

Какие европейские клубы интересовались Арсеном Захаряном?