«Барселона» — «Вальядолид»: Педри удвоил преимущество хозяев на 43-й минуте
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Сегодня, 28 августа, «Барселона» в рамках 3-го тура испанской Примеры играет на стадионе «Спотифай Камп Ноу» с «Вальядолидом». Стартовый свисток Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа прозвучал в 20:30 мск.
На 24-й минуте с передачи Рафиньи счёт в матче открыл Роберт Левандовски. Это третий гол польского нападающего за «Барселону». В летнее трансферное окно 33-летний футболист перешёл в «Барселону» из мюнхенской «Баварии». В концовке первого тайма Педри после паса Усмана Дембеле забил второй мяч свой команды.
Напомним стартовый состав каталонцев:
Тер Штеген, Бальде, Кунде, Гарсия, Араухо, Гави, Бускетс, Педри, Рафинья, Левандовски, Дембеле.
Запасные: Пике, Торрес, Фати, Депай, Пьянич, Обамеянг, Альба, Кессье, Роберто, де Йонг, Пенья, Тенас.
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