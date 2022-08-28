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«Барселона» — «Вальядолид» 4:0, результат матча 3-го тура чемпионата Испании 28 августа 2022 года

Дубль Левандовского помог «Барселоне» разгромить «Вальядолид»
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Сегодня, 28 августа, «Барселона» в рамках 3-го тура испанской Примеры сыграла на стадионе «Спотифай Камп Ноу» с «Вальядолидом». Финальный свисток Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа зафиксировал разгромную победу домашней команды со счётом 4:0.

На 24-й минуте с передачи Рафиньи счёт в матче открыл Роберт Левандовски. Это третий гол польского нападающего за «Барселону». В летнее трансферное окно 33-летний футболист перешёл в «Барселону» из мюнхенской «Баварии».

Левандовски забивает с передачи Рафиньи. Видеоролик:

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В концовке первого тайма Педри после паса Усмана Дембеле забил второй мяч свой команды.

Педри забивает после паса Дембеле. Видеоролик:

На 65-й минуте Левандовски оформил дубль после передачи Дембеле. Отметим, что Роберт оформляет дубль второй матч подряд.

Левандовски забивает пяткой. Видеоролик:

В добавленное время четвёртый мяч «Барселоны» забил Серхи Роберто. Сине-гранатовые набрали семь очков и поднялись на вторую строчку турнирной таблицы. Команда Хави не пропустила ни одного мяча в трёх стартовых турах.

Испания - Примера. 3-й тур
28 августа 2022, воскресенье. 20:30 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 0
Вальядолид
Вальядолид
1:0 Левандовски – 24'   2:0 Педри – 43'   3:0 Левандовски – 65'   4:0 Роберто – 90+2'
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