Карпин — о ничьей с ЦСКА: «Ростов» не проиграл претенденту на чемпионство

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничью команды в матче с ЦСКА (0:0) в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Есть позитивные моменты. Не проиграли, «на ноль» сыграли с серьёзным соперником, с претендентом на чемпионство. Так что не полное удовлетворение, но можно сказать, что игра была на три результата. Могли проиграть, могли вничью сыграть в концовке. Я думаю, что чуть побольше сил было у нас, создавали в конце на последних минутах. За исключением момента в концовке Гайча, больше опасных моментов не вспомню у наших ворот. А у ворот ЦСКА вспомню. Так что двоякое впечатление. Удовлетворение двоякое.
План такой был, назовём это тактической дуэлью. Не дать пространство ЦСКА. 16 голов они забили из позиционной атаки. К этому готовились. Ещё раз повторю, мы играли, мягко говоря, с не самым слабым соперником. Наверное, с одним из самых сильных на данный момент. «Зенит», «Спартак», ЦСКА на данный момент команды серьёзные. Даже взять состав. На замену Карраскалю у них выходит Гайч, а у нас Мелехин и Нтумба, при всём уважении. Наверное, не соизмеримо. Поэтому ребятам можно выразить только благодарность, нашим ребятам.
Месяц выдался непростой с точки зрения погодных условий. Аэропорт закрыт, болельщиков нет, ну как бы что ребятам здесь предъявишь? Только благодарность», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова» на официальном сайте.
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