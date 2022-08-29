Левандовски — первый игрок «Барселоны» в XXI веке, забивший 4 гола в 3 первых матчах

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски забил дважды в матче 3-го тура испанской Ла Лиги с «Вальядолидом» (4:0). Польский футболист стал первым игроком сине-гранатовых в XXI веке, забившим четыре гола в трёх стартовых турах за команду. Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале. В прошлом туре Левандовски забил дважды в ворота «Реала Сосьедад» (4:1).
Так был забит первый гол Левандовского в матче. Роберт отклеился от защитника и переправил мяч в ворота после паса Рафиньи.
Левандовски забивает с передачи Рафиньи. Видеоролик:
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Второй гол Левандовского случился после рикошета от защитника, однако он был записан на польского нападающего.
Левандовски забивает пяткой! Видеоролик:
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