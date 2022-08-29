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Жигулёв считает, что Сперцян может стать лучшим бомбардиром РПЛ

Жигулёв считает, что Сперцян может стать лучшим бомбардиром РПЛ
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Бывший полузащитник «Краснодара» Илья Жигулёв считает, что армянин Эдуард Сперцян может стать лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне.

«Молодец Эдик, что провёл классный матч, я очень рад за него. Он способен бороться за звание лучшего бомбардира. Будет тяжело, там есть Промес, который себя проявляет очень здорово и есть другие игроки, которые могут бороться за это звание. Но у Эдика есть все шансы на то, чтобы много забивать и быть в списке бомбардиров», – приводит слова Жигулёва Metaratings.

После прошедшей встречи с московским «Торпедо», которую «быки» выиграли со счётом 4:1, «Краснодар» набрал 14 очков и поднялся на четвёртую строчку турнирной таблицы РПЛ. В следующем туре «Краснодар» встретится с «Сочи». Матч состоится 3 сентября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск.

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