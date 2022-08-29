Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Илья Жигулёв: у меня уже есть новый клуб, команда из РПЛ

Илья Жигулёв: у меня уже есть новый клуб, команда из РПЛ
Комментарии

Бывший полузащитник «Краснодара» Илья Жигулёв рассказал, что договорился о переходе в команду Российской Премьер-Лиги.

«У меня уже есть новый клуб, через день-два он официально объявит. Это команда из РПЛ. Не скажу, где конкретно буду играть – через день-два будет уже понятно», – сказал Жигулев Metaratings.

Ранее сообщалось, что игрок тренируется вместе с «Пари Нижний Новгород».

Напомним, Илья Жигулёв – воспитанник академии «Краснодара». За основную команду краснодарского клуба полузащитник суммарно провёл 23 игры. Также Жигулёв выступал на правах аренды за молдавский «Милсами», российские «Тосно», «Урал» и «Ротор». Летом 2021 года футболист перешёл в польский «Заглембе», принял участие в 18 матчах во всех турнирах и записал на свой счёт две результативные передачи.

Новость по теме
Источник: «Пари Нижний Новгород» заключит контракт с хавбеком Ильёй Жигулёвым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022