Илья Жигулёв: у меня уже есть новый клуб, команда из РПЛ

Бывший полузащитник «Краснодара» Илья Жигулёв рассказал, что договорился о переходе в команду Российской Премьер-Лиги.
«У меня уже есть новый клуб, через день-два он официально объявит. Это команда из РПЛ. Не скажу, где конкретно буду играть – через день-два будет уже понятно», – сказал Жигулев Metaratings.
Ранее сообщалось, что игрок тренируется вместе с «Пари Нижний Новгород».
Напомним, Илья Жигулёв – воспитанник академии «Краснодара». За основную команду краснодарского клуба полузащитник суммарно провёл 23 игры. Также Жигулёв выступал на правах аренды за молдавский «Милсами», российские «Тосно», «Урал» и «Ротор». Летом 2021 года футболист перешёл в польский «Заглембе», принял участие в 18 матчах во всех турнирах и записал на свой счёт две результативные передачи.
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