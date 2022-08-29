Рязанцев рассказал о непростом моральном состоянии футболистов «Торпедо»
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Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев прокомментировал поражение команды от «Краснодара» (1:4) в 7-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Не так плохо смотрелись по игре, несмотря на счёт. При 2:0 у нас был отличный момент — не забили и не смогли вернуться в игру. Конечно, хотели отыграться, перестроились на четыре защитника. Надо находить свой футбол, забивать.
Моральное состояние у команды непростое после такого старта, но мы должны найти в себе силы, чтобы исправить ситуацию», — сказал Рязанцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
35-летний Рязанцев выступает за московскую команду с лета 2019 года. В пяти матчах чемпионата России полузащитник не отметился результативными действиями.
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