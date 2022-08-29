«Кристал Пэлас» предложил € 32 млн за хавбека «Челси» Галлахера
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Полузащитник «Челси» Конор Галлахер, проведший минувший сезон на правах аренды в «Кристал Пэлас», может вернуться в команду. Лондонский клуб предложил за 22-летнего футболиста € 32 млн. Об этом сообщает The Times. По сведениям источника, синие хотят отправить игрока лишь в аренду.
Галлахер — воспитанник «Челси». В нынешнем сезоне он провёл на поле 98 минут в четырёх матчах английской Премьер-лиги (АПЛ). За «Кристал Пэлас» полузащитник в 39 встречах отличился восемь раз и отдал пять результативных передач партнёрам. Контракт между Галлахером и «Челси» истекает в 2025 году.
В ноябре 2021 года Галлахер дебютировал за взрослую сборную Англии и провёл за команду четыре матча.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
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