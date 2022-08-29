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Слуцкий выступит свидетелем Ларина на слушании по делу «Чертаново»

Слуцкий выступит свидетелем Ларина на слушании по делу «Чертаново»
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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий выступит свидетелем Николая Ларина на слушании по делу бывшего генерального директора «Чертаново», передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее сам Ларин заявлял, что хотел бы видеть Слуцкого на суде в качестве свидетеля. В то же время Николай подчёркивал, что у него имеются сильные аргументы в свою защиту на суде.

Напомним, Николая Ларина обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование. Сам функционер неоднократно заявлял, что обвинения в его адрес несправедливы. На заседании суда Ларина поддержал ряд известных футболистов, воспитанников академии «Чертаново».

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