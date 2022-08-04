Ларин: в суде у меня сильные аргументы, но хотелось бы, чтобы Слуцкий был свидетелем

Бывший генеральный директор «Чертаново» Николай Ларин заявил, что будет рад видеть Леонида Слуцкого на своём суде в качестве свидетеля.
«Я не буду называть фамилии. Я не знаю, сможет ли Леонид Викторович, потому что у него самая главная задача сейчас с «Рубином». Если у него получится, то я буду очень рад. Потому что он в теме всех этих проблем бюджетного финансирования. Если не получится, то у меня и так очень сильные аргументы в защите. Поэтому, надеюсь, что постригся я зря!» — сказал Николай Ларин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, Николая Ларина обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование. Сам функционер неоднократно заявлял, что обвинения в его адрес несправедливы. На заседании суда Ларина поддержал ряд известных футболистов, воспитанников академии «Чертаново».
- 4 августа 2022
-
13:53
-
13:46
-
13:40
-
13:19
-
13:18
-
13:11
-
13:08
-
13:04
-
13:00
-
12:55
-
12:51
-
12:25
-
12:13
-
12:11
-
12:08
-
11:51
-
11:49
-
11:40
-
11:37
-
11:35
-
11:17
-
11:09
-
11:07
-
11:04
-
11:00
-
10:47
-
10:40
-
10:30
-
10:29
-
10:19
-
10:16
-
10:00
-
09:53
-
09:53
-
09:48