Ларин: в суде у меня сильные аргументы, но хотелось бы, чтобы Слуцкий был свидетелем

Бывший генеральный директор «Чертаново» Николай Ларин заявил, что будет рад видеть Леонида Слуцкого на своём суде в качестве свидетеля.



«Я не буду называть фамилии. Я не знаю, сможет ли Леонид Викторович, потому что у него самая главная задача сейчас с «Рубином». Если у него получится, то я буду очень рад. Потому что он в теме всех этих проблем бюджетного финансирования. Если не получится, то у меня и так очень сильные аргументы в защите. Поэтому, надеюсь, что постригся я зря!» — сказал Николай Ларин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Николая Ларина обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование. Сам функционер неоднократно заявлял, что обвинения в его адрес несправедливы. На заседании суда Ларина поддержал ряд известных футболистов, воспитанников академии «Чертаново».