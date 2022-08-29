Прошла жеребьёвка Кубка Легенд. Россия сыграет с Португалией и Казахстаном

В Москве в «МонАрх Москва Отель» прошла жеребьёвка Кубка Легенд – 2022. В ней приняли участие игрок команды Легенд России, экс-полузащитник сборной России Александр Самедов, генеральный менеджер Кубка Легенд Тамерлан Куриев и представитель руководства отеля Ирина Назарова.

Традиционно по правилам турнира финалисты прошлого кубка (сборная Легенд России и сборная Легенд) разводятся по разным группам. Они попали в группу A и B соответственно.

Итоги жеребьёвки:

Группа A

Легенды России

Легенды Португалии

Легенды Казахстана

Группа B

Сборная Легенд

Легенды Бразилии

Легенды Турции

Расписание матчей 10 сентября:

12:30 Группа A | Легенды России — Легенды Казахстана

13:30 Группа B | Сборная Легенд — Легенды Турции

14:45 ОТКРЫТИЕ ТУРНИРА

15:30 Группа A | Легенды России — Легенды Португалии

16:30 Группа B | Сборная Легенд — Легенды Бразилии

17:30 Группа A | Легенды Португалии — Легенды Казахстана

18:30 Группа B | Легенды Бразилии — Легенды Турции

Расписание матчей 11 сентября:

14:00 — Матч за 5-е место

15:00 — Матч за 3-е место

16:00 — ФИНАЛ

17:00 — церемония награждения

Билеты на «Кубке Легенд – 2022» можно приобрести на «Чемпионате».