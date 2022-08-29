Прошла жеребьёвка Кубка Легенд. Россия сыграет с Португалией и Казахстаном
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В Москве в «МонАрх Москва Отель» прошла жеребьёвка Кубка Легенд – 2022. В ней приняли участие игрок команды Легенд России, экс-полузащитник сборной России Александр Самедов, генеральный менеджер Кубка Легенд Тамерлан Куриев и представитель руководства отеля Ирина Назарова.
Традиционно по правилам турнира финалисты прошлого кубка (сборная Легенд России и сборная Легенд) разводятся по разным группам. Они попали в группу A и B соответственно.
Итоги жеребьёвки:
Группа A
- Легенды России
- Легенды Португалии
- Легенды Казахстана
Группа B
- Сборная Легенд
- Легенды Бразилии
- Легенды Турции
Расписание матчей 10 сентября:
- 12:30 Группа A | Легенды России — Легенды Казахстана
- 13:30 Группа B | Сборная Легенд — Легенды Турции
- 14:45 ОТКРЫТИЕ ТУРНИРА
- 15:30 Группа A | Легенды России — Легенды Португалии
- 16:30 Группа B | Сборная Легенд — Легенды Бразилии
- 17:30 Группа A | Легенды Португалии — Легенды Казахстана
- 18:30 Группа B | Легенды Бразилии — Легенды Турции
Расписание матчей 11 сентября:
- 14:00 — Матч за 5-е место
- 15:00 — Матч за 3-е место
- 16:00 — ФИНАЛ
- 17:00 — церемония награждения
Билеты на «Кубке Легенд – 2022» можно приобрести на «Чемпионате».
Комментарии
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