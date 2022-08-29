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Прошла жеребьёвка Кубка Легенд. Россия сыграет с Португалией и Казахстаном

Прошла жеребьёвка Кубка Легенд. Россия сыграет с Португалией и Казахстаном
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В Москве в «МонАрх Москва Отель» прошла жеребьёвка Кубка Легенд – 2022. В ней приняли участие игрок команды Легенд России, экс-полузащитник сборной России Александр Самедов, генеральный менеджер Кубка Легенд Тамерлан Куриев и представитель руководства отеля Ирина Назарова.

Традиционно по правилам турнира финалисты прошлого кубка (сборная Легенд России и сборная Легенд) разводятся по разным группам. Они попали в группу A и B соответственно.

Итоги жеребьёвки:

Группа A

  • Легенды России
  • Легенды Португалии
  • Легенды Казахстана

Группа B

  • Сборная Легенд
  • Легенды Бразилии
  • Легенды Турции

Расписание матчей 10 сентября:

  • 12:30 Группа A | Легенды России — Легенды Казахстана
  • 13:30 Группа B | Сборная Легенд — Легенды Турции
  • 14:45 ОТКРЫТИЕ ТУРНИРА
  • 15:30 Группа A | Легенды России — Легенды Португалии
  • 16:30 Группа B | Сборная Легенд — Легенды Бразилии
  • 17:30 Группа A | Легенды Португалии — Легенды Казахстана
  • 18:30 Группа B | Легенды Бразилии — Легенды Турции

Расписание матчей 11 сентября:

  • 14:00 — Матч за 5-е место
  • 15:00 — Матч за 3-е место
  • 16:00 — ФИНАЛ
  • 17:00 — церемония награждения

Билеты на «Кубке Легенд – 2022» можно приобрести на «Чемпионате».

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