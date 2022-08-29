Ларин рассказал, когда ожидать приговора по его уголовному делу

Бывший генеральный директор «Чертаново» Николай Ларин сообщил, когда следует ожидать приговора по его делу.

«Дело в том, что пятого числа мы уже не будем свидетелей вызывать в суд. Мы уже будем готовиться к моему допросу в суде и к прениям между мной, прокурором, Москомспортом. Наверное, так это будет. На заседании после 5 сентября будет вынесено какое-то решение по моему уголовному делу и будет приговор», — передаёт слова Ларина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Николая Ларина обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование. Сам функционер неоднократно заявлял, что обвинения в его адрес несправедливы. На заседании суда Ларина поддержал ряд известных футболистов, воспитанников академии «Чертаново».