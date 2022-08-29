Ларин: после произошедшего нет желания работать в футболе, но без него сложно жить

Бывший глава «Чертаново» Николай Ларин высказался по поводу своего будущего в футболе.



«Свой проект? Посмотрим. Жизнь покажет. Если будут люди, меценаты, готовые создавать свою академию, если они предложат мне работу, то, может быть, после того, как выйду из тюрьмы или туда не попаду, этот вариант можно рассмотреть. У меня сейчас после всего того, что со мной произошло, что считаю верхом несправедливости, желания работать в футболе в целом нет. Но без футбола жить сложно», — передаёт слова Ларина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



Напомним, Николая Ларина обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование. Сам функционер неоднократно заявлял, что обвинения в его адрес несправедливы. На заседании суда Ларина поддержал ряд известных футболистов, воспитанников академии «Чертаново».