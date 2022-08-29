Игрок «Краснодара» Баньяц: Сперцян — герой матча с «Торпедо». Его удар со штрафного — топ

Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц назвал героя матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» (4:1).



«Кто главный герой матча с «Торпедо»? Безусловно, это Эдуард Сперцян. Его удар со штрафного — просто топ. Он провёл очень хорошую игру и заслуженно получил награду лучшему игроку матча», — сказал Баньяц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, «Краснодар» набрал 14 очков и занимает четвёртую строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московское «Торпедо» (1) — на 15-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17). В следующем туре чемпионата России «Краснодар» сыграет с «Сочи». Встреча состоится 3 сентября в Краснодаре.