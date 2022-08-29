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«Тоттенхэм» нацелился на игрока «Атлетико» Карраско

«Тоттенхэм» нацелился на игрока «Атлетико» Карраско
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«Тоттенхэм» ведёт переговоры с мадридским «Атлетико» о переходе бельгийского полузащитника Янника Феррейры Карраско в стан «шпор». По сообщениям британского издания The Telegraph, игрок рассматривается главным тренером лондонцев Антонио Конте в качестве сменщика правого защитника Эмерсона.

По сведениям английских журналистов, мадридский клуб запросит за своего игрока около € 29,5 млн. Если бельгийский футболист перейдёт в «Тоттенхэм», то он станет восьмым новичком команды в нынешнее летнее трансферное окно. Ранее игроком также интересовался «Манчестер Юнайтед», но потом «красные дьяволы» переключились на вингера «Аякса» Антони.

В прошлом сезоне Карраско провёл за «Атлетико» 44 матча во всех турнирах, забив шесть мячей и сделав шесть результативных передач.

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