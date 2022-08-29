«Это пир духа». Губерниев — о возможном возвращении Юрана в «Химки»
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Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на сообщение о том, что российский тренер Сергей Юран может вновь вернуться в ФК «Химки».
«Юран снова будет в Химках? Это пир духа! Ибо Юран получил полную неустойку за разрыв контракта, а это 33 миллиона! Вот это бизнес! Сходня и Сортавала аплодируют…» — написал Дмитрий Губерниев в телеграм-канале.
Юран уже трижды занимал должность главного тренера подмосковного клуба. В последний раз он покинул «Химки» 10 августа. Генеральный директор «Химок» Дмитрий Ульянов аргументировал это «расхождениями у руководящего состава и главного тренера по нескольким ключевым вопросам, касающимся развития клуба». В настоящее время командой руководит Николай Писарев.
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