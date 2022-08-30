Гол Гризманна принёс «Атлетико» минимальную победу в матче с «Валенсией»

Завершился матч 3-го тура испанской Примеры, в котором «Валенсия» принимала мадридский «Атлетико». Встреча проходила на стадионе «Месталья», стартовый свисток арбитра прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Первыми забили хозяева – на 24-й минуте отличился полузащитник Юнус Муса, но после проверки на VAR мяч был отменён. На 41-й минуте защитник «летучих мышей» Тьерри Коррея получил красную карточку, но благодаря просмотру видеоповтора наказание было отменено и защитник продолжил встречу. Забитый мяч болельщики смогли увидеть только в середине второго тайма – отличился нападающий «матрасников» Антуан Гризманн после передачи вингера Тома Лемара.

0:1. Гризманн («Атлетико М») открывает счет в матче

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Благодаря этой победе мадридский клуб одержал победу со счётом 1:0 и набрал шесть очков по итогам трёх туров чемпионата. У «Валенсии» остаётся в активе три очка, команда проиграла вторую встречу подряд.