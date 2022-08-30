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В ЦСКА отреагировали на информацию об интересе «Црвены Звезды» к Адольфо Гайчу

В ЦСКА отреагировали на информацию об интересе «Црвены Звезды» к Адольфо Гайчу
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Директор по связям с общественностью московского ЦСКА Кирилл Брейдо в социальных сетях высказался о появившейся информации сербских СМИ о том, что «Црвена Звезда» близка к аренде 23-летнего аргентинского форварда армейцев Адольфо Гайча.

«Взять и хотеть взять, как говорится, две большие разницы», — гласит публикация Брейдо в своём телеграм-канале.

Напомним, что Гайч уже дважды отправлялся в аренду – сначала в итальянский «Беневенто», а затем в испанскую «Уэску», за которые суммарно отличился трижды. За ЦСКА он провёл лишь 21 матч с 2020 года, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Его трансферная стоимость оценивается в € 3 млн, а контракт с армейцами рассчитан до 30 июня 2025 года.

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