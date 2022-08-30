Чемпион ОИ Добровольский: меняется ли «Спартак» стилистически? Не вижу большой разницы

Бывший полузащитник московского «Динамо» и сборных СССР и России Игорь Добровольский высказался об изменениях в московском «Спартаке», в котором летом сменился главный тренер, а недавно сложил полномочия и президент клуба Леонид Федун.

«У того же «Спартака» остался костяк — 8-9 человек с прошлого года, 6-7 — с позапрошлого. Это нормальное явление, когда в состав ежегодно добавляется один-два игрока. Меняется ли «Спартак» стилистически? Журналисты любят рассуждать: пришёл новый тренер, изменил тактику. Я со стороны этого не вижу. Больше играть в короткий пас и контролировать мяч? Я не вижу большой разницы», — сказал Добровольский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полное интервью с Игорем Добровольским читайте на «Чемпионате»: