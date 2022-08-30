Источник: стало известно, сколько «Волос» просит у «Спартака» за Фернандеса

«Волос» хочет получить от «Спартака» € 1,5 млн за трансфер испанского защитника Пауло Фернандеса, сообщает Sport24.

По данным источника, греческий клуб готов отпустить футболиста в «Спартак», но если российский клуб заплатит за игрока € 1,5 млн.

Фернандес защищает цвета «Волоса» с 2021 года. Ранее футболист выступал за молодёжные команды «Сарагосы» и «Манчестер Сити», а также играл за «НАК Бреда», «Перуджи» и «Кастельону». В нынешнем сезоне Фернадес принял участие в двух матчах чемпионата Греции, в которых записал в свой актив один гол и одну результативную передачу.

После семи туров чемпионата России «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. В следующем туре команда сыграет с «Зенитом».