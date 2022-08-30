Источник: стало известно, сколько «Волос» просит у «Спартака» за Фернандеса
Поделиться
«Волос» хочет получить от «Спартака» € 1,5 млн за трансфер испанского защитника Пауло Фернандеса, сообщает Sport24.
По данным источника, греческий клуб готов отпустить футболиста в «Спартак», но если российский клуб заплатит за игрока € 1,5 млн.
Фернандес защищает цвета «Волоса» с 2021 года. Ранее футболист выступал за молодёжные команды «Сарагосы» и «Манчестер Сити», а также играл за «НАК Бреда», «Перуджи» и «Кастельону». В нынешнем сезоне Фернадес принял участие в двух матчах чемпионата Греции, в которых записал в свой актив один гол и одну результативную передачу.
После семи туров чемпионата России «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. В следующем туре команда сыграет с «Зенитом».
Комментарии
- 30 августа 2022
-
05:31
-
05:30
-
04:57
-
04:50
-
04:42
-
04:35
-
04:13
-
03:59
-
02:52
-
02:40
-
02:21
-
01:58
-
01:57
-
01:55
-
01:29
-
01:16
-
01:00
-
00:59
-
00:54
-
00:34
-
00:21
-
00:21
- 29 августа 2022
-
23:59
-
23:47
-
23:44
-
23:40
-
23:40
-
23:37
-
23:27
-
23:26
-
23:16
-
23:11
-
23:10
-
23:02
-
22:57
Партнерский контент