Победитель Лиги чемпионов Добровольский: Захарян может играть лучше

Бывший полузащитник сборных СССР и России Игорь Добровольский высказался по поводу полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна и его возможного переезда в Европу. Напомним, ранее СМИ сообщали, что 19-летний россиянин близок к трансферу в лондонский «Челси».

«Думаю, он может играть лучше. Те вещи, которые Захарян моментами делает на футбольном поле — передачи, голы — показывают, что парень умеет играть в футбол. Как дальше пойдёт? Желаю ему, чтобы карьера удалась. Главное, чтобы не затерялся, не остановился в росте.

Пора ли уезжать? А это не вопрос возраста. Главное — менталитет. Многие говорят: молодой, пусть опыта наберётся. Но дело-то не в этом. Какая разница, 19 тебе лет или 25, 28? Если мозги не срабатывают, не заиграешь в любом возрасте.

Люди уезжают и подписывают контракты в 19 лет, в 20, 21 год. И спокойно играют за рубежом, раскрываются. То же самое в российском чемпионате. Начали те же Захарян, Тюкавин в 18-19 лет — и играют. Точно так же Захарян может играть в зарубежном клубе. И расти дальше. Если остановится, разницы тоже нет — в России это будет или за рубежом», — сказал Добровольский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.