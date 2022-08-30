Добровольский: Дзюбе заканчивать скоро, а он только уехал

Бывший полузащитник московского «Динамо» и сборных СССР и России Игорь Добровольский прокомментировал трансфер Артёма Дзюбы в турецкий клуб «Адана Демирспор» и дал совет молодым российским футболистам.

«Молодым нужно уезжать в Европу, пробовать себя. Чего бояться? Чем больше времени пройдёт, тем меньше спрос будет. Расти как футболисту только там можно. А домой всегда успеешь вернуться. Дзюбе уже 34, заканчивать скоро, а он только уехал. Да, забьёт определённое количество голов, но он поехал на сходе», — сказал Добровольский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор» по схеме «1+1». 34-летний российский нападающий отметился забитым мячом в первом матче за турецкий клуб. Форвард находился в статусе свободного агента по завершении контракта с санкт-петербургским «Зенитом» в конце прошлого сезона. Всего за карьеру до переезда в Турцию Артём провёл 504 матча во всех турнирах, в которых отметился 186 голами и 106 результативными передачами.