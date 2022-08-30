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Олимпийский чемпион Добровольский объяснил, почему у Кокорина не вышло заиграть в Европе

Олимпийский чемпион Добровольский объяснил, почему у Кокорина не вышло заиграть в Европе
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Бывший полузащитник московского «Динамо» и сборных СССР и России Игорь Добровольский объяснил, что помешало нападающему Александру Кокорину заиграть в «Фиорентине».

«Не хочу говорить, что чемпионат России слабый. Сама жизнь у нас такая, менталитет. Вот Кокорин. Вроде бы неплохой футболист был, но не пошло. Друзья, отдых. Тут я играю, царь и бог. А там нужно каждый день доказывать», — сказал Добровольский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года, куда перешёл из московского «Спартака». В составе итальянского клуба он провёл 11 матчей и не отметился результативными действиями, заработав две жёлтые карточки. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2024 года.

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