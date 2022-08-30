Добровольский: с одной стороны, верю в трансфер Захаряна, с другой — не понимаю и не верю

Бывший полузащитник московского «Динамо» и сборных СССР и России Игорь Добровольский признался, что не до конца верит в возможный трансфер Арсена Захаряна в «Челси».

«С одной стороны, верю в трансфер Захаряна. С другой — не понимаю, не верю. Тем более — в Англию. Не знаю точно, как сейчас, но раньше для получения рабочей визы в Великобритании футболисту нужно было сыграть около 75% матчей в год за свою сборную — то есть образно 7-8 из 10. Англия в этом плане кардинально отличается от всех стран Европы. Насколько я знаю, у Захаряна всего несколько игр за национальную команду. То есть он уже по этому критерию не подходит АПЛ. Как бы клуб ни старался, ему будет сложно оформить рабочую визу для Захаряна. Есть закон.

Созрел ли он для клуба уровня «Челси»? Я не понимаю, что значит готов. Если есть реальное предложение, собрал чемодан — и вперёд. А если нет, купит там одежду новую, ха-ха. Молодой парень же. Если хочет расти, надо ехать в Европу. Но Европа Европе рознь. Смысл ему переходить в австрийский или венгерский чемпионат? Шило на мыло. Пусть лучше в «Динамо» играет. Тут ты дома, уверен в себе, привычный быт, язык. Но, если есть предложение из Англии, Испании, Италии, его нельзя упускать. Тем более — от гранда, от клуба с именем», — сказал Добровольский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.