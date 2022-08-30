В «Локомотиве» сообщили, что получили первые € 6 млн от «Ниццы» за трансфер Бека-Бека

«Ницца» выплатила «Локомотиву» € 6 млн за переход полузащитника Алексиса Бека-Бека.
«Да, правда, «Локомотив» получил первые € 6 млн от «Ниццы» за трансфер Алексиса Бека-Бека», — заявили в пресс-службе клуба корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.
Ранее информацию о первом транше «Ниццы» сообщил телеграм-канал «Инсайды от Карпа». 21-летний Бека-Бека стал игроком «Локомотива» в 2021 году, перейдя из «Кана» за € 6 млн (данные Transfermarkt). В 28 матчах за московскую команду полузащитник отдал четыре результативные передачи. 1 августа «Локомотив» объявил о продаже Бека-Бека в «Ниццу» за € 12 млн. Ещё миллион полагается железнодорожникам в качестве бонусов.
Бека-Бека успел дебютировать за новый клуб и провёл за «Ниццу» четыре матча, в которых забил гол. Соглашение между сторонами заключено до 2027 года.
У каких футболистов самые огромные отступные? Видеоролик:
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