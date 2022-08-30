Тренер «Текстильщика»: в 2DROTS любителями и не пахнет, сказки рассказывать не надо

Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался в преддверии матча 1/128 финала Кубка России с любительской командой 2DROTS. Встреча пройдёт сегодня, 30 августа, на стадионе «Текстильщик» в Иванове. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.

«Мы на все матчи настраиваемся одинаково, ко всем командам относимся с уважением. Это дело чести. Но, понятное дело, что в 2DROTS любителями-то и не пахнет. Там все поигравшие, так что сказки рассказывать не надо. Абсолютно нормальная команда, которая прошла сборы, готовилась. Если бы их с улицы собрали – это одно… А так они профессионально готовятся. Только рассказывают, что там какие-то блогеры.

Плотно ли изучили соперника? Да, буквально только что вышли с просмотра игры, изучили. Но я стараюсь в меньшей степени смотреть на игру соперника – люблю свою команду, играть как обычно от себя, мы принципиально ни под кого не подстраиваемся.

Как оценю допуск любительских команд в Кубок? Не знаю, что стало катализатором принятия такого решения, но раз уже заявились, хотят попробовать…. К ним и болельщики ходят, молодёжи много. Сейчас мода такая на всех этих блогеров и остальное, я-то древний (смеётся). Так что доля правды в смысле такого способа популяризации футбола во всём этом есть. Просто не надо думать, что там реально играют люди с улицы. На самом деле там собраны достаточно живенькие футболисты, которые в своё время куда-то не пробились, которые хотят доказать, показать. Очень заведённые и мотивированные, хотят удивить. Мы это понимаем и тщательно готовимся к матчу», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

Напомним, на стадии 1/256 финала Кубка России 2DROTS обыграли «Чертаново» с разгромным счётом 3:0. В турнире участвует ещё одна блогерская команда — «Амкал» — которая также прошла стадию 1/256 финала.