«Спартак» и 2DROTS вновь не заметят соперников? Продолжение Кубка России! LIVE

Привет, друзья! Сегодня, 30 августа, стартует групповой этап Фонбет Кубка России. В нынешнем сезоне организаторы значительно изменили формат проведения турнира. 16 клубов Российской Премьер-Лиги разбиты на четыре группы, они проведут эту часть розыгрыша по двухкруговой системе.
Первый матч группового этапа пройдёт с участием действующего победителя турнира — «Спартак» примет на своём стадионе «Крылья Советов». Эта встреча начнётся в 19:00 мск.
А перед этим второй матч в турнире проведёт медийная команда 2DROTS. Те самые парни, что в первом круге разгромили «Чертаново». На этот раз команда, которую тренирует чемпион СССР Дмитрий Кузнецов, встретится на выезде с «Текстильщиком». Ждём новую сенсацию?
Следить за всеми событиями матчей можно с помощью нашего онлайна. Присоединяйтесь, будет интересно!
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