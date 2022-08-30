Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Спартак» — «Крылья Советов», «Текстильщик» — 2DROTS: онлайн-трансляция Кубка России по футболу, где смотреть матчи

«Спартак» и 2DROTS вновь не заметят соперников? Продолжение Кубка России! LIVE
Кирилл Закатченко
Онлайн Кубка России по футболу
Комментарии
Первый матч группового этапа — и сразу крутая вывеска!

Привет, друзья! Сегодня, 30 августа, стартует групповой этап Фонбет Кубка России. В нынешнем сезоне организаторы значительно изменили формат проведения турнира. 16 клубов Российской Премьер-Лиги разбиты на четыре группы, они проведут эту часть розыгрыша по двухкруговой системе.

Первый матч группового этапа пройдёт с участием действующего победителя турнира — «Спартак» примет на своём стадионе «Крылья Советов». Эта встреча начнётся в 19:00 мск.

А перед этим второй матч в турнире проведёт медийная команда 2DROTS. Те самые парни, что в первом круге разгромили «Чертаново». На этот раз команда, которую тренирует чемпион СССР Дмитрий Кузнецов, встретится на выезде с «Текстильщиком». Ждём новую сенсацию?

Следить за всеми событиями матчей можно с помощью нашего онлайна. Присоединяйтесь, будет интересно!

Фонбет Кубок России. 2-й раунд - 1/128 финала
30 августа 2022, вторник. 16:00 МСК
Текстильщик
Иваново
Не начался
2DROTS
Москва
Фонбет Кубок России. Группа B
30 августа 2022, вторник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022