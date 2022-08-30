«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании Антони из «Аякса»
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Нападающий «Аякса» Антони стал игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба на официальном сайте.
«Манчестер Юнайтед» достиг договорённости с «Аяксом» о трансфере Антони при условии прохождения медицинского осмотра, согласования условий игрока и международного разрешения», — сказано в заявлении команды.
22-летний Антони перешёл в «Аякс» в июле 2020 года. В 82 матчах за команду на его счету 24 гола и 22 результативные передачи. В октябре прошлого года нападающий дебютировал за сборную Бразилии, в составе которой в девяти матчах забил два гола и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заплатит за Антони € 100 млн.
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