«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании Антони из «Аякса»

Нападающий «Аякса» Антони стал игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба на официальном сайте.

«Манчестер Юнайтед» достиг договорённости с «Аяксом» о трансфере Антони при условии прохождения медицинского осмотра, согласования условий игрока и международного разрешения», — сказано в заявлении команды.

22-летний Антони перешёл в «Аякс» в июле 2020 года. В 82 матчах за команду на его счету 24 гола и 22 результативные передачи. В октябре прошлого года нападающий дебютировал за сборную Бразилии, в составе которой в девяти матчах забил два гола и отдал две результативные передачи.



Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заплатит за Антони € 100 млн.

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