В «Оренбурге» заявили, что не против перенести матч 9-го тура по просьбе «Зенита»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал информацию о том, что руководство «Зенита» хочет перенести матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги с оренбуржцами на один день. Напомним, игра запланирована на 11 сентября, сине-бело-голубые хотят, чтобы встреча состоялась 10 сентября.

«Мы не против переноса матча, потому что после этой встречи нам лететь на кубковую игру в Ростов. Конечно, нам хотелось бы получить ещё один свободный день. Но всё зависит от решения РФС», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

«Зенит» лидирует в Российской Премьер-Лиге и в следующем, 8-м туре встретится в Москве со «Спартаком», «Оренбургу» предстоит сыграть с «Химками» на своём поле.